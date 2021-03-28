Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Дмитрий Пирог прокомментировал «СЭ» поражение Александра Поветкина в бою против Диллиана Уайта. Россиянин не смог оставить у себя титул временного чемпиона по версии WBC.

«Конечно, как и любой другой россиянин, надеялся, что повторно произойдет чудо, основываясь на том, как проходил первый бой. Видно было, что соперник Александра к нему быстрей подстроился. Мы все помним их прошлый бой, как он тяжело дался Александру, тот был на грани поражения, а потом произошло чудо. Надеялся, что после тяжелого нокаута, Уайт морально подломится. В боксе такие случаи не редкость. Сегодня чуда не произошло. Как и ожидали многие эксперты, Уайт победил», — сказал «СЭ» Пирог.

Дмитрий Пирог считает, что сам спортсмен должен определиться, уходить ему или нет, и когда. Также он добавил, что коронавирус мог повлиять на физическое состояние, но не на техническое и тактическое.

«За четыре раунда невозможно устать. Здесь просто Диллиан Уайт нашел ключи к Александру. Не думаю, что коронавирусная история повлияла на ход боя. Мы все понимаем, что после того достаточно интересного, красивого боя, который был в Англии, Александру предложили матч-реванш, за который англичане были готовы платить очень приличные деньги, чтобы Александр приехал и снова там подрался. Видимо, он согласился на это. Это не есть плохо. Человек, который в принципе уже на закате карьеры, Саша заслужил заработать хорошие деньги. Другое дело, что многие эксперты бокса, букмекеры давали очень мало шансов Александру. Все понимали, что будет либо еще одно чудо, либо его не будет. Разница в весе не самый главный аспект, который является преимуществом, иногда бывает наоборот: если лишний вес, скорость пропадает. Но тут, несмотря на то, что Уайт больше, скорость у него была повыше, чем у Александра, потому что там, помимо этого веса, еще разница в возрасте. У Уайта было много преимуществ», — добавил Пирог.

Ранее в четвертом раунде рефери остановил бой из-за технического нокаута. Взвешивание перед боем показало, что Поветкина на 8,5 кг легче британца Уайта: 103,5 кг против 112 кг.

(Екатерина Звенигородская)