Уайт: «Жаль, что я не закончил бой с Поветкиным в первом раунде»

Британский боксер Диллиан Уайт прокомментировал победу нокаутом в бое-реванше с россиянином Александром Поветкиным.

«Мне жаль, что я не закончил бой в первом раунде. Я не должен был проиграть и в первый раз. Я был зол на себя, так как совершил глупую ошибку и заплатил за это. В первом раунде у меня было искушение вылезти из кожи вон, но потом я подумал, что это было бы неразумно. Он все еще очень силен. Верю, что могу стать чемпионом мира. Я обладаю силой, с помощью которой могу победить любого», — приводит слова Уайта Boxing Scene.

Поветкин в августе 2020 года в Великобритании в пятом раунде нокаутировал Уайта и завоевал временный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

Статистика 41-летнего Поветкина — 40 боев, 36 побед, 3 поражения, 1 ничья.

Статистика 32-летнего Уайта — 30 боев, 28 побед, 2 поражения.