Папин высказался о возможной трилогии Поветкина с Уайтом

Российский боксер Алексей Папин, выступающий в первом тяжелом весе, высказался о дальнейшей судьбе Александра Поветкина в боксе после поражения Диллиану Уайту.

«Нужно посмотреть, насколько Александр готов к этому. Нам, как зрителям, хотелось бы, чтобы Саша вновь его нокаутировал, забрал титул и ярко завершил карьеру, — заявил Папин в интервью «СЭ». — Нам бы этого очень хотелось, как болельщикам. Но Александр столько лет в профессиональном спорте. Бокс, возможно, успел поднадоесть ему. Он, может быть, морально уже устает от этих тренировок. Если он готов, и глаза его горят, то почему бы и нет? Со здоровьем после нокаута у него все нормально. Сейчас восстановится после коронавируса, и если он будет готов, то он вновь сможет нокаутировать Уайта».

Реванш 41-летнего Поветкина с Уайтом прошел в ночь на 28 марта в Гибралтаре и завершился победой британца техническим нокаутом в четвертом раунде.

2 апреля в Москве Алексей Папин (12-1) проведет бой против боксера из Чехии Вацлава Пейсара (15-10).

(Ислам Бабаджанов)