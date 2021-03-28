Денис Лебедев: «Поветкину нельзя было драться так быстро после коронавируса»

Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев прокомментировал «СЭ» поражение Александра Поветкина в бою против Диллиана Уайта. Россиянин не смог оставить у себя титул временного чемпиона по версии WBC.

41-летний Поветкин уступил техническим нокаутом в четвертом раунде.

«Не говорили с ним после окончания боя. Считаю, что сейчас не самый подходящий момент звонить и говорить. Приедет — поговорим. Обязательно поддержим его. Завершать карьеру или нет, думаю, что Санек — взрослый мальчик, сам разберется. Предполагаю, что у него такое же мнение будет. Саша сделал все, что мог в бою. К сожалению, многие люди не воспринимают ковид серьезно. Саша один из таких. Нельзя было драться так быстро после болезни. Но что уже сейчас махать руками после драки», — сказал Лебедев «СЭ».

(Екатерина Звенигородская)