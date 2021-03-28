Дрозд считает, что Поветкину стоит подумать над завершением карьеры

Российский боксер Григорий Дрозд прокомментировал поражение Александра Поветкина в бою против Диллиана Уайта за временный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

«Мы все знаем, что Саша и первый бой не выиграл по очкам, — сказал Дрозд «СЭ». — Уайт — хороший, длиннорукий боец, у которого хорошая школа, скорость и удар. Я ожидал, что для Саши бой будет тяжелым, но мне казалось, что все пройдет не так. Я даже не думал, что Уайт набросится с первого раунда. Такое ощущение, что этот бой — продолжение раундов из первого поединка, словно первый бой и не заканчивался. Уайт набросился моментально, без разведки и началась финишная прямая. Не ожидал, что Уайт пойдет так смело. В любом случае бой был классным. Саша, как всегда, мужественно сохранял себя в ринге после нескольких сильных ударов. С защитой и скоростью были проблемы. Тут сложно говорить, потому что все видели, что Уайт был хорош».

Дрозд также считает, что Александру Поветкину стоит подумать над завершением карьеры.

«Пришло время. Саша все, что мог — достиг в боксе, поэтому, наверное, пора задуматься о здоровье, о семье. Пропускать такие удары — это тревожные звоночки. Нужно заканчивать, наверное, завершать карьеру. Надо оценивать ситуацию. Саша сейчас находится на уровне «топ», но Уайт стал показательным боем. С точки зрения здоровья, организм не может постоянно испытывать такие нагрузки. У всего есть предел», — добавил Дрозд.

Уайт нокаутировал Поветкина в четвертом раунде. Реванш должен был пройти в ноябре, но не состоялся из-за того, что Поветкин заразился коронавирусом.

(Артем Бухаев)