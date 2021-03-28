Шлеменко считает Поветкина лучшим российским супертяжем в истории

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко в интервью «СЭ» выразил мнение, что Александр Поветкин — лучший российский супертяж в истории.

В ночь на воскресенье 41-летний Поветкин проиграл техническим нокаутом в четвертом раунде Диллиану Уайту.

«Не в обиду никому, я, конечно, ставлю Александра на первое место, — сказал Шлеменко. — Во-первых, у Александра великолепная любительская карьера. Он олимпийский чемпион. Во-вторых, у него была самая сложная карьера. Мы все помним, какие движения были с допингом. И несмотря ни на что он поднимался, забирал пояс. И по медийности, и по серьезным противостояниям — он заслуживает первое место. Много моментов. Плюс он выступает позже всех. На мой взгляд, он величайший русский боксер».

(Илья Андреев)