Папин назвал главную причину поражения Поветкина в бою с Уайтом

Российский боксер Алексей Папин поделился своим мнением по поводу выступления Александра Поветкина в реванше с Диллианом Уайтом.

Папин считает, что осложнения, вызванные коронавирусом, сказались на выступлении Поветкина в этом поединке, итогом которого стала победа Уайта техническим нокаутом в 4-м раунде.

«Я очень сильно был огорчен и расстроен его поражением. Александр сам понимал, что его ждет непростой бой. Опять же, сказались осложнения после коронавируса. Александр не настолько плотно стоял на ногах, не настолько выглядел атлетично в этом поединке по сравнению с первым боем. Думаю, что болезнь сыграла свою роль», — заявил Папин в интервью «СЭ».

2 апреля Панин (12 побед, 1 поражение) в главном событии вечера бокса в Москве 33-летний россиянин сразится с чешским боксером Вацлавом Пейсаром.

(Ислам Бабаджанов)