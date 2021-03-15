Ананян считает, что Поветкин способен победить Уайта за счет русского духа
Российский боксер, чемпион IBF International в первом полусреднем весе Петрос Ананян поделился ожиданиями от реванша Александра Поветкина и Диллиона Уайта. Бой состоится 27 марта в Гибралтаре.
— У него (Поветкина) вторая эпоха профессиональной карьеры, — цитирует «Рен ТВ» Ананяна. — Он сейчас зрелищные бои показывает. Я думаю, что у него сейчас наоборот есть стимул доказать всем. У него сейчас более устойчивая психика.
— Многократно Поветкин демонстрировал свой несломленный бойцовский дух. На каких столпах он зиждется?
— На воспитании, менталитете, у него есть русский дух, который веками побеждал в войнах. Он сегодня именно этот дух показывает в боксе. Здесь уже на генном уровне у Поветкина стремление идти до конца, не сдаваясь. Мы это видели и в бою с Джошуа. Он очень хороший бой провел. Да, в принципе, он со всеми так бьется.
— Как вы считаете, у кого больше шансов победить?
— Ставки делают на Уайта. Из-за возраста и других нюансов. Я думаю, что 50 на 50. Повторюсь, это тяжелый вес.
Реванш между Поветкиным и Уайтом на российском телевидении в прямом эфире покажет РЕН ТВ.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/812360-ananian-zaiavil-chto-russkii-dukh-pomozhet-povetkinu-pobedit-uaita
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