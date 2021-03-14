Поединок российского боксера Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта запланирован на субботу, 27 марта. Бой-реванш должен состояться на Гибралтаре.

41-летний Поветкин — обладатель временного титула WBC в супертяжелом весе. Россиянин получил пояс после победы над 32-летним Уайтом нокаутом в пятом раунде боя в Брентвуде (Великобритания) 23 августа 2020 года.

Рекорд Поветкина на профессиональном ринге — 39 боев, 36 побед (25 — нокаутом), 2 поражения и 1 ничья.

Рекорд Уайта — 29 боев, 27 побед (18 — нокаутом), 2 поражения.

Реванш Поветкин — Уайт мог пройти в 2020 году: поединок запланировали на 21 ноября, но он сорвался из-за заражения российского боксера коронавирусом. Сначала событие перенесли на 30 января 2021 года, затем — на 3 марта, а потом — на 27-е.

Бой Поветкин — Уайт II возглавит боксерский вечер в Гибралтаре. Шоу 27 марта начнется в 20.00 (время московское).

Реванш между Поветкиным и Уайтом на российском телевидении в прямом эфире покажет РЕН ТВ.