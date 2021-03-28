Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал «СЭ» поражение Александра Поветкина в бою против Диллиана Уайта за временный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

«Конечно, я надеялся, что Саша сможет найти что-то в себе, выиграть, но, к сожалению, не получилось. Написал в своем инстаграме: «Вернешься?» Я имел в виду: «Вернешься в жизнь в свою?» Может, найти себя. Боксировать сегодня было чисто его решением», — сказал Цзю «СЭ».

Константин Цзю также считает, что взвешивание непоказательно, и что 8 кг — небольшая разница для тяжей.

«В тяже Коля Валуев 150 кг весил, и многие выходили на него с намного меньшим весом. Конечно, коронавирус мог повлиять на форму Александра. Но есть такая вещь, когда ты вышел на ринг — no excuses (никаких оправданий — прим. «СЭ»). Если ты вышел, значит, ты готов. Если бы он не был готов по своим ощущениям, он просто не должен был выходить на ринг. Если вышел, то любые доводы уже служат какими-то оправданиями», — добавил Цзю.

Ранее в четвертом раунде рефери остановил бой из-за технического нокаута. Взвешивание перед боем показало, что Поветкин на 8,5 кг легче британца Уайта: 103,5 кг против 112 кг.

(Екатерина Звенигородская)