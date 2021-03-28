Тищенко считает, что Поветкин оказался не готов к бою с Уайтом

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко прокомментировал «СЭ» поражение Александра Поветкина в бою против Диллиана Уайта за временный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

«Ожидал более конкурентного боя. К сожалению, мы его не увидели. Не знаю, почему так случилось. Мне показалось, что Саша оказался абсолютно не готов к этому поединку. Пропускал простые удары, атаки не шли, физическое состояние в целом вызывало вопросы», — сказал Тищенко «СЭ».

Также Тищенко высказался относительно возможного завершения карьеры Поветкина.

«Не знаю, это дело Александра. Кончено, хочется такую карьеру закончить на какой-то позитивной ноте. Но всякое бывает, все будет зависеть от его личного решения. Если есть силы и желание, надо попробовать. Третий бой с Уайтом я бы не стал организовывать. Для окончания карьеры лучше подобрать более удобного соперника», — добавил Тищенко.

Уайт нокаутировал Поветкина в четвертом раунде. Реванш должен был пройти в ноябре, но не состоялся из-за того, что Поветкин заразился коронавирусом.

(Сергей Федоров)