Пол-Мейвезера не вырубили Логана Пола. Только деньги

Утром завершился выставочный бой Флойда Мейвезера с блогером Логаном Полом. К удивлению многих, он прошел все отведенные 8 раундов. Что пошло не так? И почему Флойд бьет блогеров за деньги? И тех ли он бьет?

Разумеется, все вы разочарованы. Тем, что нам опять продали очередной скучный «бой» Мейвезера. Мы вправе были ожидать чего-то веселого, потому что это должно было быть ближе к рестлингу, чем к боксу. В конце концов, Флойд же нокаутировал Биг Шоу на «Реслмании», человека ростом с Николая Валуева и весом сильно за 200 кг. Правда, там ему разрешили использовать стул и кастет.

Логан Пол не профессиональный атлет, не занимается боксом больше трех лет, он моложе и больше Флойда — ну всего-то на 15 кг, а не на 150.

Взлет двух братьев, Логана и Джейка Полов, — лишнее подтверждение тому, что публике через хороший маркетинг можно скормить любое дерьмо. И для этого уже не нужны суперзвезды, как Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор. Вполне годится ютубер с миллионами подписчиков. На бой с таким же блогером-миллионником KSI по правилам любительского бокса пришли на стадион двадцать тысяч человек и посмотрели онлайн еще два миллиона. И там была ничья. А затем был реванш на Staples Center в Лос-Анджелесе, уже без шлемов и маек, — и Пол проиграл с разногласием судей. Важнее другое — то был главный бой вечера, а в андеркарде дрались чемпионы мира Дэвин Хейни и Билли Джо Сондерс.

Та часть аудитории, которая за настоящий, олдскульный бокс, конечно, хотела бы увидеть нокаут выскочки. В интернете куча видеороликов, где дерзкий боец заходит с улицы в спортзал, видит там отставного боксера, с которым, кажется, может справиться, — и получает свое.

Мейвезер в 44 года — это как раз такой отставной боксер, который изредка тренируется, чаще проводит время в своем стриптиз-баре, но он боксирует дольше, чем Пол живет на этом свете, и руки-ноги его слушаются. Вдобавок ко всему, он каким-то чудесным образом сумел уйти из бокса, заработав миллионы — и не пропустив серьезных ударов. Чистый ясный взгляд, никакой заторможенной речи, проблем с памятью или координацией. Разве что вес стал набирать.

Понятно было, что этот Пол ему не соперник. И тот, второй, что стащил с него кепку и пытался с ней убежать.

?? Floyd Mayweather brawling with Jake Paul after a heated confrontation...



[? @ShowtimeBoxing]pic.twitter.com/2l0d9s9QfP — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 6, 2021

Просто вот такой у него пенсионный план. Бить людей в выставочных боях и зарабатывать миллионы. В свое время он издевался в ринге над японским кикбоксером Теньшином Насукавой, а до этого — над Конором Макгрегором. Все равно что у детей конфеты отбирать. Здесь жанр иной. Никаких судей, никаких боевых перчаток, никто не победил, никто не проиграл.

По-настоящему сложно (или по-шуточному?!) Мейвезеру было только в первом раунде. Пол большой, еще не уставший, со своей корявой техникой, что не похожа на нормальных боксеров. Тут можно нечаянно и пропустить. Даже если вы договорились не добивать друг друга в раздевалке или об этом очень попросил телеканал Showtime (оба Пола у них сейчас на контракте) или ребята из Атлетической комиссии.

Выглядел ли Логан Пол в бою против Флойда лучше, чем Макгрегор? Ну, любые удары Флойда — джебы, силовые — залетали с точностью от 40 до 50 процентов. Могли бы и чаще. Мейвезер не особенно старался забросать соперника ударами.

Попадания Пола? Да их, в целом, практически не было. Только в четвертом раунде зарвавшаяся легенда бокса хапнула сначала джеб, а затем летящий следом правый. Просто лень — ноги не сработали, чтобы отойти на пару сантиметров назад. Но зато после этого попадания весь остаток раунда Флойд учил соперника: «вот это левый хук, и он заходит всегда», «могу вырубить тебя в любой момент», «хочешь, ударю еще и справа», «разрешите познакомить вас с апперкотом?».

Затем опять ходил за соперником, перекрывшись, выставив вперед блок, — и Логан Пол не понимал, что с этим делать. Пытался бить через защиту — и, конечно, устал. И атаковать, и сходиться в клинче. Неподготовленного человека вообще попытка найти баланс, когда тебя подтолкнули, даже не ударили, чрезвычайно добивает.

«Легализованное ограбление банка», — сказал Флойд еще до боя. И с каждым раундом это было все больше и больше похоже именно на него. Логан Пол где-то проговорился, что для него затащить лучшего боксера в мире в один ринг с собой — уже победа. Никто не проиграл. Мейвезер и Пол прячут миллионы по карманам (ну, еще нет — проданные трансляции пока не все подсчитаны), но думаю, что там все неплохо. Если будет отлично, то фарс продолжится и Флойд проведет выставочный бой с Джейком Полом, который умеет нокаутировать людей, если они не боксеры — боец ММА Бен Аскрен, баскетболист Нейт Робинсон и так далее.

Если вы вдруг решили, что Флойд Мейвезер таким образом рушит свою репутацию, то лучше подумайте еще раз. Его репутация строится на цифрах — 50 победах без поражений, заработанных миллионах, а еще на агрессивном маркетинге. Рекорду его ничего не сделается, денег станет больше, а в случае с братьями Полами он еще и становится более узнаваемым для более юного поколения болельщиков.

Это не бокс и не рестлинг, это совсем другой жанр — зарабатывание денег. И снова Флойд справляется с этим лучше, чем кто бы то ни было. Нравится вам это или нет, тема получит продолжение. И точно так же у нас в России, где на ринге вы, вполне возможно, увидите артиста Моргенштерна или тиктокера Милохина. У меня есть пара советов, как вашей психике с этим справиться. Во-первых, не считайте это личным оскорблением. Во-вторых, не считайте чужие деньги. В-третьих, радуйтесь, что о боксе будут говорить гораздо больше.

Проблема выставочных боев только в одном — об исходе чаще всего договариваются, но не пишут для участников сценариев, как в WWE. Но индустрия очень быстро меняется, подстраивается под запросы публики. Будет скоро что-то новее и еще интереснее. И возвращаясь к Мейвезеру и Полу — разве было это сильно хуже, чем скучные бои позднего Флойда, где у соперников точно так же не было ни шанса?