Утром 7 июня в Майами (США) состоялся выставочный бой между непобежденным боксером-профессионалом Флойдом Мейвезером и видеоблогером Логаном Полом. Поединок продлился все 8 раундов, однако победитель в нем не был определен.

Поединок носил выставочный характер. По правилам Атлетической комиссии штата Флорида, бой не обслуживался судьями, победитель официально не был объявлен, но нокаут был допустим, и рефери мог его засчитать.

Изначально бой должен был пройти 20 февраля, но был перенесен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

43-летний Мейвезер имеет на своем счету 50 побед (27 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях и бронзовым призером Олимпийских игр-1996.

26-летний Пол ранее провел два боксерских поединка против другого видеоблогера — KSI. Первый бой, прошедший по любительским правилам в феврале 2018 года, завершился вничью, во втором, в сентябре 2019-го, по профессиональным правилам судьи зафиксировали победу KSI.