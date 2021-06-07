Бокс/ММА
Мейвезер - Пол
Новости
Статьи Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Мейвезер - Пол

Флойд Мейвезер ответил на вопрос о возможном следующем выставочном бое с Логаном Полом

08:29
Флойд Мейвезер. Фото Twitter
Флойд Мейвезер. Фото Twitter
Теги:

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер после завершения выставочного боя против блогера Логана Пола рассказал о своих дальнейших планах.

«Вероятно, нет», — сказал Мейвезер, отвечая на вопрос, согласится ли он провести еще один выставочный бой.

После этого Флойда спросили, согласится ли он провести официальный поединок против Логана Пола.

«Нет, абсолютно точно», — добавил он.

Выставочный поединок Флойд Мейвезер — Логан Пол продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трех минут. Победителя выявить не удалось.

Читайте также

Мейвезер и Логан Пол не выявили победителя в выставочном бою
Авто всмятку: трое взрослых и ребенок погибли в ДТП под Могилевом
В Британии начали проверку инцидента с пьяными военнослужащими в Эстонии
Куда бежал из России оппозиционер Дмитрий Гудков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд