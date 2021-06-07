Логан Пол не исключил возможность проведения повторного боя против Флойда Мейвезера
Известный видеоблогер Логан Пол подвел итоги выставочного боя против знаменитого боксера Флойда Мейвезера.
«Я больше не хочу слышать, чтобы мне кто-то говорил, что есть цели, которых невозможно достичь. Тот факт, что я провел восемь раундов с одним из величайших боксеров всех времен, доказывает, что любой может сделать невозможное и творить великие дела в своей жизни.
Для меня было большой честью разделить ринг с Мейвезером. С ним тяжело боксировать и очень сложно попасть по нему.
Флойд Мейвезер против Логана Пола 2? Не знаю, дайте мне немного времени, чтобы восстановиться, и, может быть, я смогу его нокаутировать в следующий раз», — цитирует Пола The Athletic.
Поскольку бой не носил официального характера, на нем не было судей за пределами ринга. У бойцов была воможность победить только нокаутом, но его не случилось.
Результаты боя не пойдут в официальную статистику. В профессиональном послужном списке Мейвезера осталось 50 побед в 50 матчах, у Логана Пола — поражение в единственном бою.
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