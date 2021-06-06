7 июня в Майами (США) американский боксер Флойд Мейвезер проведет выставочный бой против YouTube-блогера Логана Пола на арене Hard Rock Stadium.

Поединок по правилам бокса продлится 8 раундов — каждый по три минуты. Примерное начало — в 06.00 по московскому времени. Результат выставочного боя не пойдет в официальную статистику. Телеканал РЕН ТВ покажет поединок между Флойдом Мейвейзером и Логаном Полом в прямом эфире. Трансляция начнется в 03.30 (мск).

У 44-летнего полусредневеса Мейвезера в профессиональном боксе — 50 побед (27 нокаутом) и 0 поражений. Американец является бронзовым призером Олимпиады-1996. Летом 2017 года Мейвезер оказался сильнее ирландского бойца UFC Конора Макгрегора в бою за специальный пояс WBC Money Belt.

Логан Пол начал карьеру блогера в 2015-м. У его Youtube-канала около 23 миллионов подписчиков. 26-летний Пол принял участие в одном профессиональном бою по боксу. В ноябре 2019-го он проиграл раздельным судейским решением в поединке своему коллеге по YouTube KSI.

По итогам взвешивания 6 июня вес Пола составил 85,9 кг, у Мейвезера — 70,3 кг.

«СЭ» на YouTube-канале «Ушатайка» покажет андеркард и основной бой Мейвезер — Пол.

Видеотрансляция боя Флойд Мейвезер — Логан Пол