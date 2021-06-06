Флойд Мейвезер — Логан Пол: во сколько начало боя
В понедельник, рано утром 7 июня, американский боксер Флойд Мейвезер проведет выставочный бой против YouTube-блогера Логана Пола.
Поединок по правилам бокса пройдет в Майами (США) на арене Hard Rock Stadium и продлится 8 раундов.
44-летний Мейвезер одержал 50 побед в полусреднем весе и не потерпел ни одного поражения. В августе 2017-го Мейвезер победил ирландского бойца UFC Конора Макгрегора в поединке за специальный пояс WBC Money Belt.
У 26-летнего Пола всего один бой по правилам бокса, который он проиграл раздельным судейским решением в 6-раундовом поединке своему коллеге по YouTube KSI в ноябре 2019 года. У Логана 23 миллиона подписчиков.
Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет выставочный поединок между Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом. Бой пройдет в Майами (США).
«СЭ» на YouTube-канале «Ушатайка» покажет андеркард и основной бой Мейвезер — Пол.
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