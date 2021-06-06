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Логан Пол на взвешивании оказался на 15 кг тяжелее Флойда Мейвезера

6 июня 2021, 05:11
Логан Пол. Фото Twitter
Логан Пол. Фото Twitter
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В Майами состоялась официальная процедура взвешивания боксерского шоу, которое пройдет в ночь на 7 июня.

В главном поединке вечера бывший чемпион мира Флойд Мейвезер проведет показательный бой по правилам бокса против блогера Логана Пола. Вес Пола после взвешивания составил 85,9 кг, вес Мейвезера — 70,3 кг.

44-летний Мейвезер одержал 50 побед в полусреднем весе и не потерпел ни одного поражения. В августе 2017-го Мейвезер победил ирландского бойца UFC Конора Макгрегора в поединке за специальный пояс WBC Money Belt.

У 26-летнего Пола всего один бой по правилам бокса, который он проиграл раздельным судейским решением в 6-раундовом поединке своему коллеге по YouTube KSI в ноябре 2019 года. У Логана 23 миллиона подписчиков.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет выставочный поединок между Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом. Бой пройдет в Майами (США).

«СЭ» на YouTube-канале «Ушатайка» покажет андеркард и основной бой Мейвезер — Пол.

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