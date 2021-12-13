Валиев рассчитывал получить 45 миллионов от «Химок». Суд удовлетворил требования только на 2,5 миллиона
Приморский районный суд Санкт-Петербурга лишь частично удовлетворил требования форварда сборной России Евгения Валиева к своему бывшему клубу.
Как стало известно «СЭ», суд обязал «Химки» выплатить игроку около 2,5 миллионов рублей. За те дни, когда баскетболист проходил медосмотр в клубе и был в расположении национальной команды. По сути, же судья принял сторону подмосковной команды, представители которой изначально заявляли, что второй год контракта не вступил в силу из-за проблем Валиева со здоровьем. Ранее «СЭ» сообщал, что игрок УНИКСа намерен получить от своего бывшего работодателя 45 миллионов рублей.
— Претензии Валиева к клубу были необоснованны, «Химки» действовали в отношении игрока в соответствии с законом, что и подтвердил Приморский районный суд Санкт-Петербурга, — отметили «СЭ» в пресс-службе клуба. — Та небольшая часть выплат, которая в итоге была присуждена игроку, клубом изначально и не оспаривалась.
Форвард сборной России намерен обжаловать это решение в Санкт-Петербургском городском суде.
— Это первая инстанция, — подчеркнула «СЭ» адвокат форварда Ольга Корсунская. — С этим решением Евгений Валиев не согласен, будем его обжаловать в Санкт-Петербургском городском суде. Пока объявлена только резолютивная часть, надо дождаться решения Приморского суда в окончательной форме. По каким мотивам принято именно такое решение. Я считаю, что оно необоснованное и незаконное. И по этим основаниям будем его обжаловать.
Подробнее историю конфликта Валиева и подмосковного клуба можно прочитать здесь
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