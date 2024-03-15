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Сегодня, 19:55

«Зенит» второй год подряд сыграет в решающем матче Кубка России

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Во втором матче «Финала четырех» Кубка России, который проходит в Екатеринбурге, «Зенит» уверенно обыграл «Уралмаш» — 78:58.

Самым результативным игроком матча стал Сергей Карасев, набравший 18 очков. Также в составе победителей один из лучших матчей в карьере провел Артем Клименко, оформивший дабл-дабл (15 очков + 11 подборов). У хозяев паркета 17 очков на счету Октавиуса Эллиса.

«Зенит» очень мощно провел первую и третью четверть (27:7, 27:14). «Уралмаш» великолепно смотрелся во второй десятиминутке (26:13), порадовав более пяти тысяч своих болельщиков в переполненном ДИВСе.

В финале, как и год назад, подопечные Хавьера Паскуаля встретятся с «Пари НН». В прошлом сезоне титул достался нижегородской команде.

Баскетбол
БК Зенит
БК Уралмаш
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