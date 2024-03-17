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Защитник «Зенита» Жбанов признался, что не спал перед финалом Кубка России

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Защитник «Зенита» Георгий Жбанов прокомментировал победу своей команды над «Пари НН» (64:55) в решающем матче «Финала четырех» Кубка России.

— Перед игрой я не спал, — признался «СЭ» Жбанов. — Родной город, нам противостоял клуб, которому я многим обязан, тренер, который меня вырастил (Зоран Лукич. — Прим. «СЭ»). Давно ли забивал три трехочковых за матч? Тяжело вспомнить. Знал на 100%, что игрок «Нижнего» будет от меня отходить, когда я получу мяч на дуге. Набрался смелости и реализовал свободные броски. В обороне как обычно. Там все стабильно.

В финале Жбанов набрал 11 очков, сделал 4 подбора и 2 перехвата.

БК Зенит
БК Нижний Новгород
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