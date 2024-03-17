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Разыгрывающий «Зенита» Захаров о победе в Кубке России: «Мы долго шли к этому»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Разыгрывающий «Зенита» Денис Захаров прокомментировал победу своей команды над «Пари НН» (64:55) в решающем матче «Финала четырех» Кубка России.

— Мы долго шли к этому, в прошлом году осталась недосказанность в Кубке, — рассказал «СЭ» Захаров. — В этом «Финале четырех» хотелось реабилитироваться перед болельщиками, перед городом. У нас это получилось. Теперь немного попразднует и настраиваемся на решающие игры Единой лиги ВТБ.

БК Зенит
БК Нижний Новгород
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