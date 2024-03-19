Кириленко прокомментировал отказ ЦСКА и УНИКСа играть в Кубке России

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в интервью «СЭ» отметил, что за последние несколько лет Кубок России по баскетболу стал гораздо более статусным турниром.

— Что скажете о победе «Зенита» в Кубке России и в целом об организации «Финала четырех» в Екатеринбурге?

— Хочу поздравить сине-бело-голубых с очередным трофеем. Они молодцы, выдали два очень качественных матча. Хотя в финале у них многое не получалось, но за счет характера и самоотверженной игры в защите они смогли сдержать лидеров «Пари НН». Думаю, что все зрители получили удовольствие от такого бескомпромиссного баскетбола.

— Вам не кажется, что ЦСКА и УНИКС зря игнорируют Кубок России?

— Это два наших топовых клуба, и мне очень хочется, чтобы они стали украшением Кубка. Я прекрасно понимаю, что они хотят играть полными составами, но здесь мы не можем терять свою идентичность. Все-таки у Единой лиги свои цели, у РФБ — свои, которые заключаются в том, чтобы российские игроки получали как можно больше игрового времени. И даже несмотря на это, мы пошли на уступки, разрешив двух легионеров (до сезона-2022/23 в Кубке было запрещено использовать иностранных игроков. — Прим. «СЭ»). Мы проанализировали, что не будет особой разницы, если в составах будет максимум по два иностранца. Все-таки результат достигается минимум за счет шести-семи игроков. Большую пользу все равно получают доморощенные ребята.

На мой взгляд, за последние три-четыре года Кубок России стал гораздо более статусным турниром. Клубы по-другому относятся к этому трофею, к нему стало больше внимания СМИ, многие хотят провести «Финал четырех». Плюс для большинства клубов этот турнир становится спасительным. Не у всех команд хватает глубины, чтобы пройти весь сезон с плей-офф, а формат Кубка позволяет взять медаль в середине сезона. Особенно если у тебя сильный костяк местных игроков. Как у того же МБА, где собраны только россияне.