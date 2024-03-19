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Сегодня, 10:52

Тело пропавшего баскетболиста Петухова обнаружили в Красноярском крае

Сергей Разин
корреспондент
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Тело баскетболиста Антона Петухова обнаружили в Емельяновском районе Красноярского края, сообщается на странице организации «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной.

Петухов пропал без вести в ночь с 30 на 31 декабря в Красноярске. При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по видеозаписям установили, что 20-летний спортсмен упал в реку Енисей с Октябрьского моста.

Антон Петухов. Пропавший баскетболист упал с моста. Что случилось с Антоном Петуховым?

Уроженец Красноярска Петухов выступал за «Барнаул» в суперлиге. В 2021 году он в составе молодежной команды ЦСКА стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ и чемпионом Детско-юношеской баскетбольной лиги.

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