Тело пропавшего баскетболиста Петухова обнаружили в Красноярском крае

Тело баскетболиста Антона Петухова обнаружили в Емельяновском районе Красноярского края, сообщается на странице организации «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной.

Петухов пропал без вести в ночь с 30 на 31 декабря в Красноярске. При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по видеозаписям установили, что 20-летний спортсмен упал в реку Енисей с Октябрьского моста.

Уроженец Красноярска Петухов выступал за «Барнаул» в суперлиге. В 2021 году он в составе молодежной команды ЦСКА стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ и чемпионом Детско-юношеской баскетбольной лиги.