Баскетбол
Россия
Новости
Чемпионат России (женщины)
Новости   //    Баскетбол   //    Россия

Игрок «Зенита» Сергеев забросил трехочковый на исходе владения, находясь спиной к кольцу

22:43
Теги:

На проходящем на паркете Академии баскетбола «Зенит» турнире памяти Белова и Кондрашина U17 игрок «Зенит УОР №1» Тимофей Сергеев забил практически цирковой мяч.

Получив пас от Германа Гарбара на дуге, форвард зенитовцев не смог «обработать» мяч и почти потерял контроль, но сумел двумя руками подбить его в сторону кольца. Итог — мяч на исходе владения залетел в кольцо.

Матч между «Зенит-УОР №1» и «Центральная 2005» завершился со счетом 70:39.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Тимур Ганеев все материалы автора
Читайте также
Россия показала Канаде, кто здесь хозяин. Но едва не упустила легкую победу
Посольство России в ФРГ выразило протест в связи с высылкой дипломатов
1
0