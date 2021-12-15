Игрок «Зенита» Сергеев забросил трехочковый на исходе владения, находясь спиной к кольцу
На проходящем на паркете Академии баскетбола «Зенит» турнире памяти Белова и Кондрашина U17 игрок «Зенит УОР №1» Тимофей Сергеев забил практически цирковой мяч.
Получив пас от Германа Гарбара на дуге, форвард зенитовцев не смог «обработать» мяч и почти потерял контроль, но сумел двумя руками подбить его в сторону кольца. Итог — мяч на исходе владения залетел в кольцо.
Матч между «Зенит-УОР №1» и «Центральная 2005» завершился со счетом 70:39.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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