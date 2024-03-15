Лукич подтвердил, что Хвостов играет в «Финале четырех» Кубка России с травмой

Главный тренер «Пари НН» Зоран Лукич рассказал о проблемах основного разыгрывающего команды Дмитрия Хвостова, который пропустил последний месяц из-за травмы.

В победном полуфинале Кубка России с МБА (78:71) 34-летний игрок набрал 7 очков и сделал 6 передач, проведя на паркете 17 минут 46 секунд.

«Дима отлично начал матч, но ему не хватило сил, — отметил «СЭ» Лукич. — Это не просто так: он играет фактически без тренировок, с незалеченной травмой, и я ему благодарен. Он понимает свою роль, выкладывается в каждом эпизоде. Это важно для нас, и важно для него. У Шеперда тоже повреждение? Доктора попросили дать ему еще неделю покоя, но у нас нет этой недели. Я спросил его хочет ли он сыграть в Екатеринбурге и Кейси ответил положительно. Рад за него. Это американец, который хочет играть в европейский баскетбол. Слушает тренера, старается совершенствоваться».

В прошедшем матче самым результативным игроком стал разыгрывающий защитник нижегородского клуба Кейси Шеперд, набравший 26 очков.

В финале Кубка России «Пари НН» встретится с победителем пары «Уралмаш» — «Зенит».