Российская Федерация баскетбола сообщила об отмене матчей в Москве в выходные

Российская федерация баскетбола (РФБ) сообщила, что все матчи в Москве, запланированные на 23 и 24 марта, отменены.

Отменены два матча предпоследнего тура второго этапа чемпионата России, которые должны были пройти 23 марта: МБА — УГМК и «Динамо» Москва — «Спарта энд К». Также 24 марта не состоится игра последнего тура мужского чемпионата России МБА-МАИ — «Тамбов». Перенесены все матчи Первенства России среди юниоров до 17 лет, которые должны были пройти в субботу и воскресенье в столичной СШОР «Тимирязевская».

Сообщается, что 23 марта встреча чемпионата России в Курске между местным «Динамо» и «Надеждой» пройдет без зрителей. Под вопросом находится проведение двух матчей в Вологде женского чемпионата России «Вологжанка-Вологда-регион» — ЦОП. Если эти игры состоятся, они также пройдут без зрителей.