Баскетболист сборной России судится с «Химками». Он уверен, что его обманули, и хочет получить 45 миллионов

В подмосковном клубе заявили, что у Евгения Валиева были выявлены серьезные проблемы с сердцем.

Баскетболист сборной России Евгений Валиев судится с подмосковными «Химками» и намерен получить от своего бывшего работодателя 45 миллионов рублей. Новичок УНИКСа уверен, что руководители желто-синих искусственно создали ситуацию с его недопуском к тренировкам и официальным матчам, чтобы расторгнуть контракт, а позже подделали подпись игрока под трудовым договором. В клубе заявили «СЭ», что выполнили все обязательства перед форвардом, а его проблемы с сердцем могли привести к летальному исходу.

Бесконечные УМО и возвращение на паркет

Валиев действительно попал в очень странную ситуацию. Разберем ее хронологически. В августе 2020 года форвард не прошел углубленный медицинский осмотр (УМО) в «Химках» по решению врача-кардиолога.

— В 2019 году я заключил контракт с БК «Химки» на два баскетбольных сезона, — рассказал «СЭ» Евгений Валиев. — Я прошел все медицинские обследования, контракт вступил в силу и был полностью гарантирован клубом. За сезон 2019/20 «Химки» полностью выполнили все финансовые обязательства. Перед началом следующего сезона, в конце августа 2020 года, меня отстранили от работы, заявив, что я не прошел медицинский осмотр по решению врача команды (так было обозначено в приказе об отстранении от работы). Контракт с клубом при этом продолжал действовать.

— Сразу после этого я получил письмо за подписью генерального директора клуба Павла Астахова с разрешением мне перейти в другой клуб, — продолжает баскетболист. — При этом «Химки» не будут афишировать недопуск меня по состоянию здоровья «с целью сохранения моей спортивной репутации (с)». Я не согласился с этим решением, и сразу в сентябре прошел независимый медицинский осмотр в клинике, аккредитованной олимпийским комитетом — ФМБЦ им. Бурназяна. По его результатам противопоказаний для занятия профессиональным спортом выявлено не было, и я сразу направил в клуб это заключение, но в «Химках» его проигнорировали.

В октябре 31-летний игрок успешно прошел УМО уже в составе национальной команды, но приказ о недопуске отменен не был, рассказывает Валиев.

— Хотя в ответ на вызов РФБ меня в сборную, «Химки» подтвердили мое участие в сборах и играх за национальной команду, — продолжает Евгений Валиев. — После чего я был вынужден обратиться в суд. В настоящее время все еще идет судебный процесс.

В октябре 2020-го Валиев сначала проходил сборы с национальной командой, а затем играл в официальных матчах квалификации Евробаскета-2022. В середине декабря прошлого года Евгений вновь отправился на УМО. На этот раз уже по направлению «Химок». Проблем со здоровьем у него выявлено не было. После этого форвард вернулся к тренировкам с основой желто-синих, но получал не 3,5 миллиона рублей в месяц (согласно контракту, заключенному в июне 2019 года), а 300 тысяч рублей.

— Всего за сезон (10 месяцев) «Химки» выплатили мне сумму равную половине одной заработной платы за месяц и клуб считает, что больше ничего мне не должен, — говорит Евгений Валиев. — Хотя никаких дополнительных документов, пересматривающих условия по контракту, новых контрактов я не заключал. В суде клуб представлял документы, которые я не подписывал, представил копию трудового договора, которая содержит условия, отличные от того экземпляра, который выдан мне. Буду заявлять о проведении экспертизы подлинности моей подписи. Собираюсь защищать свои права, всеми возможными способами. Со своей стороны, я добросовестно выполнял условия контракта: тренировался и играл за клуб, как в матчах Единой лиги ВТБ, так и Евролиги. Тем не менее, со стороны клуба контракт нарушался в течение всего сезона.

В настоящее время решается вопрос о подсудности спора между клубом и игроком. Дело будет рассматриваться в суде общей юрисдикции или в Национальном центре спортивного арбитража (НЦСА).

— Впервые за 15 лет профессиональной карьеры сталкиваюсь с таким отношением профессионального клуба к спортсмену, — заключил форвард. — «Химки» из-за долгов уже сняли основную команду с соревнований [Единой лиги ВТБ], но сейчас постепенно гасят долги перед игроками. А насколько мне известно, задолженность передо мной в списках клуба не значится. Учитывая, что судебные разбирательства, как правило, длятся долго, то может так случиться, что к моменту вынесения судом окончательного решения, мне уже не с кого будет получать деньги.

Ответ «Химок»

Исковые требования баскетболиста к бывшему клубу составляют 45 миллионов рублей. Но в «Химках» иная позиция относительно претензий форварда.

— Летом 2019 года между БК «Химки» и Евгением Валиевым был заключен двухлетний контракт, согласно которому финансовые обязательства в отношении каждого сезона вступают в силу только при условии успешного прохождения медосмотра, — рассказали «СЭ» в пресс-службе подмосковного клуба. — Это стандартная практика. В 2019 году Валиев успешно его прошел и получил все причитающие ему средства, хотя и провел большую часть времени в аренде в «Парме». Перед стартом сезона 2020/21 в августе Евгений наравне со всеми игроками команды был отправлен на медосмотр в специализированное медицинское учреждение, однако его он пройти не смог из-за зафиксированных кардиологических проблем, связанных с нарушением работы сердечной мышцы, приводящих в определенных случаях к летальному исходу. В таком случае, наш клуб не мог взять на себя ответственность за жизнь игрока и уведомил Евгения о том, что он не допущен медиками к тренировкам и соревнованиям, и что финансовые обязательства по наступающему сезону в силу не вступили.

?Евгений Валиев поделился мыслями о своем дебюте в составе «ПАРМЫ» и предстоящем матче с ЦСКА.



?Читать: https://t.co/9XA6NAX2YW pic.twitter.com/4YheUDR8RF — Basketball club PARMA (@parmabasket) December 5, 2019

Возможно, генеральный директор «Химок» действительно перестраховался в этой ситуации. Ведь согласно статье 76 Трудового кодекса РФ работодатель обязан отстранить человека от работы, если он не прошел медицинский осмотр. Но как тогда объяснить, что феврале Валиев вновь начал играть за «Химки»?

— Действительно, спустя четыре месяца лечения Валиев снова прошел медосмотр, по результатам которого он смог вернуться к спортивной деятельности, — объяснили в пресс-службе. — Хоть и финансовые обязательства, предусмотренные контрактом, не вступили в силу, клуб выплачивал ему заработанную плату и все причитающиеся бонусы строго в соответствии с трудовым законодательством. На текущий момент стороны находятся в суде, который и вынесет справедливое решение по данному делу. Не видим причины, по которой игроку и его представителям стоило выносить предварительно данную ситуацию в СМИ.

В сезоне-2020/21 Валиев сыграл в 11 матчах клуба в Евролиге (3,7 очка и 3,2 подбора за 15 минут игрового времени) и в 15 матчах Лиги ВТБ (5,5 очка и 4,1 подбора за 16 минут). В середине июля 2021 года форвард подписал однолетний контракт с УНИКСом.