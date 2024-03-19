Кириленко — о санкциях по отношению к российскому спорту: «Сейчас у нас есть уникальная возможность обратить внимание исключительно на себя»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в интервью «СЭ» высказался о пропуске Олимпиады в Париже. Россия не допущена к Играм-2024 в командных видах спорта.

— К сожалению, мы пропускаем Олимпийские игры-2024. Большой удар, особенно по баскетболу 3х3, где четыре года назад мы завоевали два серебра?

— Последние четыре года очень сложные для нас. Начиная с пандемии коронавируса в 2020-м. В 2021 году все вернулись к международным стартам, но в 2022-м у нас началась политическая изоляция. Тот факт, что мы не участвуем в международном поле, — это колоссальный удар по уровню баскетбола, огромный минус. Тут спорить даже бесполезно. Но даже в таких обстоятельствах нужно искать позитивные моменты.

Сейчас у нас есть уникальная возможность обратить внимание исключительно на себя. На свои внутренние чемпионаты. Какие сильнейшие чемпионаты в мире ты знаешь в баскетболе, хоккее, футболе?

— НБА, НХЛ, Лига чемпионов...

— Я бы поправил так: НБА, НХЛ, английская премьер-лига (АПЛ). Это все внутренние чемпионаты. Их не волнует, что происходит вокруг. Олимпиада — это второсортный турнир для НБА и КХЛ. Сами знаете, с каким большим трудом эти лиги отпускают туда своих игроков, а чаще не отпускают. Для клубов АПЛ приоритет не Лига чемпионов, а победа во внутреннем чемпионате. Болельщик хочет видеть свой клуб лучшим в стране и только потом все остальное. Когда у тебя национальный чемпионат, это ключевая история, это дает мощнейший толчок к развитию по всем направлениям. Мы же в последние годы относились к внутренним турнирам потребительски. Основная задача баскетбольного ЦСКА — выиграть Евролигу, футбольного «Зенита» — выйти из группы в Лиге чемпионов... Сейчас у нас есть возможность это изменить.

Если говорить о баскетболе, то посмотрите, какая великолепная конкуренция в Единой лиге последние три года. Я с удовольствием смотрю матчи. Практически в каждой игре драматичная развязка, маленькие команды обыгрывают большие, многие матчи проходят при аншлагах. В женском чемпионате заметно повысился уровень борьбы. На чемпионство претендуют несколько команд, российские девушки заметно прибавили. Появляется много молодых талантов, получающих игровое время на уровне премьер-лиги. Это хорошо и для чемпионата, и в потенциале для национальной сборной. Когда закончатся санкции, то в распоряжении тренера будут не баскетболистки, которые играют по пять минут, а девушки, способные решать исход игр.

Да, кажется, что уровень немного упал. Но так ли это важно зрителям? Во-первых, у нас не так много специалистов, которые разбираются в тонкостях. Во-вторых, всегда приятнее следить за своими. Поэтому пока такое смутное время есть, надо этим пользоваться на все 100 процентов. И делать максимальный акцент на себе. Почему инфраструктурные проекты получили у нас такую поддержку, почему наши регионы ожили? Потому что внимание стало переключаться с международной повестки на внутреннюю. И появилось огромное количество возможностей, чтобы спорт оживал в регионах.