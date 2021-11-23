Антонов: «Буду с гордостью и честью нести звание капитана сборной России»

Форвард ЦСКА и сборной России Семен Антонов прокомментировал свое назначение капитаном национальной команды.

«Капитан — это не только человек, который перед матчем выходит и обменивается вымпелами с командой соперника, — приводит слова Антонова официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ). — Это еще и ответственность: быть не просто лидером в раздевалке, а мостом между командой и тренерским штабом. Помогать тренеру доносить мысли до игроков, и наоборот».

Форвард поблагодарил главного тренера сборной России Зорана Лукича за доверие.

«Капитаном необязательно назначают того, кто дольше играет или набирает больше очков. Тут важны и личные качества, и жизненные принципы. Буду с гордостью и честью нести звание капитана сборной России», — сказал он.

Первый вызов в сборную Антонов получил в 2010 году. Бывший главный тренер команды Дэвид Блатт пригласил форварда клуба Суперлиги Б «Тамбов-ТГУ» на просмотровый сбор, а уже летом 2021 года включил в заявку на чемпионат Европы, где Россия заняла третье место. В 2012-м Антонов стал соавтором первой олимпийской медали в истории российского мужского баскетбола, выиграв бронзовую медаль Олимпийских игр в Лондоне.