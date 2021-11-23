Антонов: «Буду с гордостью и честью нести звание капитана сборной России»
Форвард ЦСКА и сборной России Семен Антонов прокомментировал свое назначение капитаном национальной команды.
«Капитан — это не только человек, который перед матчем выходит и обменивается вымпелами с командой соперника, — приводит слова Антонова официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ). — Это еще и ответственность: быть не просто лидером в раздевалке, а мостом между командой и тренерским штабом. Помогать тренеру доносить мысли до игроков, и наоборот».
Форвард поблагодарил главного тренера сборной России Зорана Лукича за доверие.
«Капитаном необязательно назначают того, кто дольше играет или набирает больше очков. Тут важны и личные качества, и жизненные принципы. Буду с гордостью и честью нести звание капитана сборной России», — сказал он.
Первый вызов в сборную Антонов получил в 2010 году. Бывший главный тренер команды Дэвид Блатт пригласил форварда клуба Суперлиги Б «Тамбов-ТГУ» на просмотровый сбор, а уже летом 2021 года включил в заявку на чемпионат Европы, где Россия заняла третье место. В 2012-м Антонов стал соавтором первой олимпийской медали в истории российского мужского баскетбола, выиграв бронзовую медаль Олимпийских игр в Лондоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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Дополнительная информация:
https://russiabasket.ru/news/38666/semen-antonov-kapitan-sbornoj-rossii
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