Кириленко — о Сергее Моне: «Он мог бы стать катализатором изменений в «Автодоре»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко отметил, что был бы рад поработать с бывшими партнерами по сборной России Виктором Хряпой и Сергеем Моней.

«С Сергеем Моней и Виктором Хряпой мы обсуждаем это последние лет пять. Двери нашей организации всегда открыты для них. Это две легенды нашего баскетбола, и если у них будет желание работать в направлении детского баскетбола, баскетбола национальных сборных, профессионального, поверьте, мы найдем им позицию. На первых порах прикрепим человека, который показывал бы механику. Все-таки игроков с таким статусом немного, и мы бы хотели, чтобы они оставались в нашей структуре.

Плюс Моня — яркий представитель саратовского баскетбола, где сейчас происходят серьезные изменения в связи со смертью Владимира Евстафьевича Родионова, чьей семье еще раз хочется выразить глубокие соболезнования. Сейчас его сын Олег Родионов взял на себя руководство, и у него есть желание многое изменить, дать всплеск «Автодору» и региону в целом. И мне кажется, что Сергей [Моня] мог бы стать катализатором этих изменений и поработать на благо родного региона. Возможно, это был бы интересный следующий шаг после завершения карьеры. Но понятно, что все зависит от его желания. К чему он больше тяготеет», — сказал «СЭ» Кириленко.

Сергей Моня закончил карьеру по итогам сезона-2022/23. В статусе капитана сборной России он выиграл золото и бронзу Евробаскета (2007, 2011), а также бронзу Олимпийских игр-2012.