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Сегодня, 19:00

Корстин: «Ни один клуб Суперлиги не соответствует требованиям Лиги ВТБ»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Илона Корстин на церемонии награждения Матча звезд Единой лиги ВТБ.
Фото Единая лига ВТБ

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью «СЭ» ответила на вопрос, может ли кто-то из клубов Суперлиги получить повышение в классе на ближайшем совете Лиги ВТБ.

«Во-первых у Лиги ВТБ высокие требования — спортивные, финансовые, а также к аренам, где играют команды. На сегодняшний момент ни одна команда из Суперлиги не соответствует этим требованиям регламента. Если брать в пример наших новичков — «Руну» и «Уралмаш» — обе команды прошли долгий путь в несколько лет, прежде чем мы их приняли в Лигу ВТБ.

Важный момент — от «Руны» и «Уралмаша», которые играли в Суперлиги, по сути, осталось одно название. Изменилась все: инфраструктура клубов, составы поменялись кардинально, пришли новые тренеры и специалисты. Только после этих изменений обе команды вышли на принципиально новый уровень и достойно смотрятся в Лиге ВТБ», — отметила «СЭ» Корстин.

 
Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел в&nbsp;плотной борьбе. «На Матче звезд мы увидели главное — желание игроков и тренеров бороться за победу и выкладываться». Илона Корстин подводит итоги МВЗ

 

Баскетбол
Илона Корстин
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