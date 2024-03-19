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Сегодня, 16:30

Кириленко назвал своего любимого игрока. Это не кто-то из суперзвезд НБА

Андрей Кириленко назвал своего любимого баскетболиста
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в интервью «СЭ» отметил, что Алексей Швед комфортно чувствует себя в чемпионате Китая.

— Следите за выступлениями Алексея Шведа за «Шаньси»?

— Конечно. Я никогда не скрывал, что Швед — это мой любимый игрок в последние 10-12 лет. Помню, я впервые увидел его на сборе национальной команды в 2008 году. Он тогда не попал в итоговый состав, но я подумал: вот этот паренек будет играть на высочайшем уровне. Наглый, резкий, способный поймать кураж и тащить команду на себе. Один из немногих баскетболистов, которых я видел после Сергея Базаревича и Василия Карасева, который может играть с мячом постоянно. Взял мяч, создал момент и все решил.

— В CBA у Алексея один трипл-дабл за другим. Можно подумать о возвращении в НБА?

— Если он чувствует в себе силы, то почему бы и не попробовать? Швед не будет лишним ни в одном клубе НБА. Хотя годы, наверное, берут свое. В Китае с физической точки зрения ему должно быть комфортнее. Очень хочу, чтобы «Шаньси» Алексея вышел в плей-офф.

Андрей Кириленко. «Нам надо делать максимальный акцент на себе, как это принято в НБА, НХЛ и АПЛ». Мнение Андрея Кириленко

Баскетбол
Алексей Швед
Андрей Кириленко
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