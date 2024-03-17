«Уралмаш» стал бронзовым призером Кубка России

«Уралмаш» обыграл МБА в матче за третье место Кубка России по баскетболу (82:70).

Героем встречи стал защитник клуба из Екатеринбурга Кирилл Писклов, набравший 25 очков. Также 10 и более очков в составе хозяев паркета набрали Стэнли Уиттакер (19), Октавиус Эллис (15) и Никита Балашов (10).

У МБА самым результативным стал капитан Евгений Воронов (22 очка). Это первая медаль «Уралмаша» в Кубке России.

В решающем матче «Финала четырех» действующий обладатель Кубка России «Пари НН» сыграет с «Зенитом».