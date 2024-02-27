Лукич: «В июне сборная России сыграет 2-3 матча с Китаем»

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич рассказал, что национальная команда проведет несколько товарищеских матчей в июне.

«Мы готовимся к Играм дружбы и к товарищеским матчам в Китае. У нас есть договоренность с Сашей Джорджевичем, мы проведем там два-три матча в июне», — цитирует Лукича издание Meridian Sport.

23 февраля сборная России провела товарищеский матч против «Самары». Национальная команда проиграла со счетом 77:78 ОТ.

В мае 2022 года Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила российские сборные от международных соревнований.