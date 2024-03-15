Трушкин прокомментировал поражение МБА в полуфинале Кубка России

Форвард МБА Владислав Трушкин в интервью «СЭ» не смог назвать причины неудачной игры своей команды с «Пари НН» (71:78) в рамках «Финала четырех» Кубка России.

— Ваша команда очень здорово играла в заключительной четверти. Почему не удавалось показывать такую интенсивность на протяжении всего матча?

— Сложно сказать, надо посмотреть видео, чтобы разобраться в причинах. Почему мы сразу не били в слабые места соперника? Факт, что не выдержали натиска «Пари НН» в начале матча и в концовке третьей четверти, когда стали уступать «-16». После такого тяжело возвращать в игру, особенно когда игра в нападении не клеится.

— В рамках Единой лиги ВТБ вы выиграли у команды Зорана Лукича три матча подряд. Возможно, сказался их сумасшедший настрой?

— Не думали об этом. Каждый матч начинаем с чистого листа. Тем более эта игра по ценности была намного важнее, чем матчи регулярки.

— Остались силы и мотивация на матч за третье место?

— Конечно. У нас молодая команда, а мотивация — это основа спорта.

Матч за третье место состоится 17 марта в Екатеринбурге. Начало — в 14.00 мск. Соперник МБА определится по итогам встречи «Уралмаш» — «Зенит».