Президент Евролиги заявил, что Россия может принять «Финал четырех» в обозримом будущем
Президент Евролиги Жорди Бертомеу заявил, что Россия примет «Финал четырех» в обозримом будущем.
«Мы проводили «Финал четырех» в Москве в 2005 году, — цитирует Бертомеу ТАСС. — После была возможность провести на «ВТБ Арене», но не сложилось. Но я уверен, что «Финал четырех» вернется в Россию — это вопрос обозримого будущего. Это не что-то невозможное. Вопрос — когда и в каком месте он может пройти».
«Финал четырех» нынешнего сезона проходит в немецком Кельне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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