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Президент Евролиги заявил, что Россия может принять «Финал четырех» в обозримом будущем

16:31
Трофей Евролиги. Фото Twitter
Трофей Евролиги. Фото Twitter

Президент Евролиги Жорди Бертомеу заявил, что Россия примет «Финал четырех» в обозримом будущем.

«Мы проводили «Финал четырех» в Москве в 2005 году, — цитирует Бертомеу ТАСС. — После была возможность провести на «ВТБ Арене», но не сложилось. Но я уверен, что «Финал четырех» вернется в Россию — это вопрос обозримого будущего. Это не что-то невозможное. Вопрос — когда и в каком месте он может пройти».

«Финал четырех» нынешнего сезона проходит в немецком Кельне.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11510989

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