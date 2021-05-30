Стрелниекс назвал матч за третье место в Евролиге полезным перед финалом Единой лиги ВТБ

Защитник ЦСКА Янис Стрелниекс заявил, что матч за третье место в Евролиге против «Милана» поможет армейцам подготовиться к финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Этот матч будет полезен для нашего психологического состояния, потому что впереди еще завершение сезона в Лиге ВТБ. Хочется закончить хорошо, оставаться профессионалами. Никто не приезжает сюда бороться за третье место, потому для этого матча надо найти силы и мотивацию. Верю, что миланцы тоже приложат старание. Мы уже дважды встречались в этом сезоне и поделились победами. В матче, в котором мы уступили, у нас был плохой старт. Снова первая половина стала для нас проблемной. Мы медленно запрягаем, позволяем соперникам почувствовать игру и только потом осознаем, что пора играть. И мы начинаем играть. На этот раз начать надо с первых минут», — приводит официальный сайт армейцев слова Стрелниекса.

Матч за третье место в Евролиге «Милан» — ЦСКА состоится сегодня, 30 мая. Начало встречи — в 18.30 (мск).

В финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ армейцы сыграют с УНИКСом. Первая игра состоится 7 июня.