Как победить в Евролиге с тяжелым нервным расстройством. История любимого игрока Эрдогана

Лидер «Анадолу Эфеса» Шейн Ларкин болезненно помешан на чистоте, но отказался от лекарств ради баскетбола.

В сезоне-2017/18 турецкий «Анадолу Эфес» занял последнее место в регулярном сезоне Евролиги, одержав всего семь побед в 30 матчах. В следующем сезоне стамбульцы подписали Шейна Ларкина (ему не удалось закрепиться в ротации «Бостона») и Василие Мицича из «Жальгириса». Эта парочка с ходу помогла «Эфесу» дойти до финала Евролиги-2018/19, где их притормозил ЦСКА. В следующем сезоне Ларкин показывал запредельный уровень результативности, набирая по 22,2 очка в среднем за игру (и сумасшедшие 25,7 балла за эффективность), а его команда всего четыре раза проиграла в 28 турах. Турки считались фаворитами, но из-за пандемии сезон завершился досрочно. Прошедшим летом «Анадолу» удержал всех своих лидеров и с третьей попытки все-таки взял трофей.

Ларкин уступил роль первой скрипки Мицичу, провел посредственный для себя полуфинал с ЦСКА (11 очков), но привел свою команду к титулу в решающей игре с «Барселоной»: 21 очко, 3 передачи, 2 перехвата и 28 баллов за эффективность действий. После игры Шейн светился от счастья и в обнимку с Мицичем.

Для Шейна это особенная победа. Всю свою карьеру Ларкин борется не только с соперниками, но и с обсессивно-компульсивным расстройством (OCD).

Вымыть руки восемь раз

При OCD у больного непроизвольно появляются навязчивые и пугающие мысли (так называемые обсессии). Они не поддаются контролю, человек не может избавиться от них волевым усилием. Обычно они крайне мучительны. Для облегчения тревожности, общего состояния создается ритуал или даже система странных ритуалов, называемых компульсиями. В отличие от шизофреников, люди, страдающие OCD, полностью осознают болезненность своих переживаний, и это состояние их угнетает.

О своих проблемах Шейн откровенно рассказал журналисту ESPN Джеки Макмаллану в 2017 году. Так будущая звезда Евролиги описывала свой обычный день в детстве. Проснувшись, Шейн всегда включал SportsCenter и, слушая новости, выбирал одно число. Например, Рэй Аллен забросил восемь трехочковых в последнем матче. Внезапно сенсорное сообщение устремилось к мозгу мальчика и сообщило ему число на день: восемь.

— После этого я понимал, что мне нужно вымыть руки восемь раз подряд, — говорил Ларкин ESPN.

Восемь раз помыв руки, Шейн осторожно выбирал свою одежду. Но если его шорты случайно касались ковра, ему приходилось не только бросить их в корзину с грязным бельем и заменить новыми, но и снова вернуться в ванную, чтобы вымыть руки. Восемь раз.

На кухне Ларкин почти не мог касаться предметов, опасаясь микробов. Он ловко преодолевал полосу препятствий, избегая случайных пятен, мокрой губки или грязной посуды. Когда он приближался к входной двери, за несколько секунд до того, как он опаздывал на автобус (снова), семейная собака подбегала к нему и облизывает его руку. У Ларкина нет выбора: он возвращается в ванную, чтобы еще восемь раз повторить свой ритуал. К концу дня его руки настолько мокрые от навязчивого мытья, что он падает в кровать с кровавыми язвами.

Отец Шейна, член Зала бейсбольной славы Барри Ларкин, использовал жесткие меры, чтобы помочь сыну преодолеть OCD. Барри иногда ходил в ванную и намеренно не мыл руки, чтобы затем прикоснуться к Шейну. Так он пытался бросить вызов ребенку, показав, что микробы не так страшны. Но это только ухудшало отношения между родными.

Постепенно расстройство стало прогрессировать, Ларкин начал бояться выходить из своей комнаты. При этом он постоянно играл в баскетбол.

—Я не мог прикоснуться к кнопке лифта или к крану, чтобы включить воду, потому что мне казалось, это рассадник бактерий, — отмечал игрок. — При этом я мог ходить на баскетбольную площадку, где парни хватались за подмышки, ковырялись в носу, а затем касались мяча. Я часами играл с этим мячом, затем уходил с корта и ел гамбургер, даже не вымыв руки. И чувствовал себя спокойно. На другой день мысли об этом приводили меня в ужас.

Родители в итоге решили, что необходимо медикаментозное лечение. Антидепрессанты делали баскетболиста спокойнее, но мешали нормально играть в баскетбол. Шейн не мог сконцентрироваться на игре и проигрывал конкуренцию своим сверстникам. В итоге он отказался от лекарств ради баскетбола.

Медитация и релаксация

Несмотря на симптомы OCD, Ларкин продолжал выделяться на школьном уровне. Вскоре он подписал контракт с чикагским университетом Де Поля. К тому времени его сестра переехала из дома, а отец много путешествовал, сотрудничая с ESPN. Мать Лиза осталась в одиночестве. Она очень беспокоилась из-за сына.

— Из-за всех изменений, происходящих в жизни моей мамы, и всех изменений, происходящих в моей жизни, она так волновалась, — вспоминал Ларкин. — Она все время звонила мне. Это нервировало, а когда вы нервничаете, то признаки OCD начинают обостряться. В университете я принимал душ по пять раз в день, но это не помогало мне почувствовать себя лучше.

Шейн покинул Де Поль по медицинским причинам и спустя год оказался в Университете Майами (поближе к дому). Там Ларкин нашел нового терапевта, который познакомил его с методами медитации и релаксации. Это очень помогло Шейну расслабиться и сосредоточиться на баскетболе. Ларкин также говорит, что справиться с OCD стало возможным благодаря поддержке родителей. Барри с годами осознал серьезность проблемы сына и стал относиться к нему с особым трепетом.

— Самое смешное, что из разговоров с психотерапевтом я понял, что у моего отца также есть легкая форма OCD, — говорил Ларкин. — Дома папа не может пройти мимо одиноко лежащего листа бумаги или булавки. Ему обязательно нужно разложить все по своим местам. Иначе он не может заснуть и постоянно думает об этом. Сам же папа списывает все на аккуратность.

Happy Birthday to Hall of Famer Barry Larkin!@BLarkin_ESPN pic.twitter.com/cU3HMYJTUZ — Carnival Baseball (@carnybaseball) April 28, 2014

Сейчас баскетболист по-прежнему включает кран локтем, открывает ручки двери особыми предметами, но дни его одержимого мытья рук уже позади. В 2017 году Ларкин узнал о друге семьи, у которого была 10-летняя дочь с острыми симптомами OCD. Шейн приехал к девочке и поделился своим опытом. Сейчас Шейн не принимает никаких лекарств и обходится медитацией.

Любимый игрок президента Турции

Защитник здорово показал себя в NCAA, был выбран в первом раунде драфта (под 18-м номером) и провел четыре сезона в НБА. Талантливый снайпер поиграл в «Далласе», «Нью-Йорке», «Бруклине» (самый успешный сезон-2015/16) и «Бостоне». Но пока главных своих достижений он добился в Европе.

По новому контракту с «Анадолу» он зарабатывает 2,6 миллиона долларов в год, получает много свободы в системе Эргина Атамана, наконец-то выиграл Евролигу, а еще мечтает выступить на Олимпиаде в составе сборной Турции. Для этого туркам надо выиграть олимпийскую квалификацию в канадской Виктории в июле (в соперниках помимо хозяев Греция, Китай, Уругвай и Чехия). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично присутствовал на вручении паспорта Шейну и назвал его своим любимым игроком.

— Я очень рад и хочу поблагодарить вас за предоставленную мне возможность, — сказал в ответ Ларкин. — Турция стала моим вторым домом. Надеюсь, вместе мы добьемся больших успехов. Я вырос в США. Жил в Огайо, в маленьком городке Цинциннати. Потом переехал в Орландо. В моей профессиональной карьере больше не было долгосрочных остановок. Когда я только приехал играть в Турцию, то не мог и подумать, что президент этой страны скажет что-нибудь обо мне. Это действительно особенный момент.

Шейн признается, что достиг гармонии в Стамбуле и теперь задумывается о создании международного фонда помощи людям, страдающими OCD.

— Знаете, когда я впервые опубликовал свою историю несколько лет назад, моей главной заботой было просто сказать людям, что они не одиноки, — говорил Ларкин в интервью Eurohoops. — Хоть я и публичный человек, но ничем не отличаюсь от случайного человека, например, живущего в Китае, у которого есть OCD. Мы все одинаковые, и у нас похожие проблемы. Вы можете думать, что проходите через это в одиночку, но это не так. Я разговаривал с разными фондами, но пытаюсь создать свою собственный. Где бы уделяли внимание только OCD и старались помочь людям почувствовать себя комфортно и спокойно.