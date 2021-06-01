Лундберг: «ЦСКА был близок к историческому камбэку»

Разыгрывающий ЦСКА Иффе Лундберг в интервью «Известиям» рассказал о неудачном «Финале четырех» Евролиги.

ЦСКА проиграл «Милану» (73:83) в матче за третье место Евролиги. В полуфинале турнира армейцы уступили «Анадолу Эфес» со счетом 86:89.

— Какие эмоции у вас после «Финала четырех»? И что в целом вам дал дебютный сезон в Евролиге?

— Это огромный опыт для меня. Я почувствовал вкус баскетбола высочайшего уровня. Потому что «Финал четырех» — это лучшее, что может быть в европейском баскетболе. Рад, что проверил свои способности в таких играх.

Если говорить про сезон в целом, то самое главное, что мы смогли сыграть перед своими болельщиками. Полтора года я играл без фанатов на трибунах и только после переезда в Москву наконец-то ко мне вернулось это утраченное чувство. Не знаю кому говорить спасибо, но это самая важная вещь в сезоне.

Про себя лично скажу, что у меня были как хорошие, так и неудачные игры в Евролиге. Но что есть, то есть. Надо продолжать работать над собой.

— Сложно было сфокусироваться на игре с «Миланом» за третье место? Матч, который по сути ничего не решал.

— Мне было достаточно просто. Это моя и наша обязанность, как профессионалов, играть вне зависимости от всех обстоятельств, условий, каких-то эмоций. Жаль, что мы не смогли пробиться в финал, но каждую встречу я играю как решающую.

— Что можете сказать про матч против «Анадолу». Что случилось с командой в первой половине, когда турецкий клуб выглядел на голову выше ЦСКА?

— Это был хороший матч для болельщиков. С погоней, классной концовкой. Нам было сложно возвращаться в игру, особенно против таких команд, как «Анадолу». У опытных баскетболистов очень тяжело отыграть такую разницу. Тем не менее, нам почти удалось сделать маленькое чудо, но в концовке немного не хватило везения. Мы были близки к историческому камбэку. «Анадолу» же итоге стал лучшей командой Европы.