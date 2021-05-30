ЦСКА проигрывает банде Мессины. Нужны ли вообще Евролиге матчи за третье место?

Несмотря на два поражения в Кельне, армейцы заслужили аплодисменты за этот сезон.

Евролига. «Финал четырех». Матч за третье место

«Милан» (Италия) — ЦСКА (Россия) — 83:73 (20:23, 20:11, 20:23, 23:16)

М: Родригес (14+6 передач), Мицов (14), Мораскини (11)

Ц: Шенгелия (18+9 подборов), Лундберг (13), Фойгтманн (12)

Матчи в Кельне проходят без зрителей.

ЦСКА проиграл «Милану» со счетом 73:83 и финишировал на последнем месте в «Финале четырех». Безусловно, московский клуб приезжал в Кельн с другими амбициями, но такое развитие событий предугадывалось.

Матч без награды

В 2017 году ЦСКА разгромил «Реал» в матче за третье место в стамбульском «Финале четырех» (90:74). Многолетний капитан армейцев Виктор Хряпа, комментируя итоги встречи, отметил, что такая игра просто не нужна Евролиге: «Обе команды достойны быть в финале так же, как и финалисты, — сказал титулованный форвард. — Заставлять их играть в матче, который не несет никакой турнирной значимости, не приносит медалей и наград, неправильно. Понятно, что по регламенту турнира мы обязаны играть матч за третье место. Поэтому так тяжело найти эмоции на эту игру. Этот матч не показывает реальной картины».

В словах Хряпы, который в своей карьере никогда не стеснялся говорить правду, выражается мнение львиной доли игроков. После поражений в пятницу очень тяжело настроить себя на очередную битву в воскресенье. Поэтому в последние годы был только один упорный матч за бронзу. В Белграде-2018 «Жальгирис» при сумасшедшей поддержке своих болельщиков в горячей концовке одолел армейцев (79:77).

От игры ЦСКА и «Милана» тоже можно было ожидать серьезной борьбы. Во-первых, Димитрис Итудис и Этторе Мессина не любят проигрывать даже в дружеской партии в пин-понг. Во-вторых, совсем скоро обоим клубам предстоят сражения во внутренних чемпионатах. ЦСКА начинает финальную серию с УНИКСом 5 июня, а полуфинальный матч «Милана» с «Венецией» назначен на ближайшую среду. Еще одна интрига противостояния московского и миланского клубов в этом сезоне — родственные связи. Сразу три экс-армейца — Хайнс, Родригес и Мицов — в этом году защищают цвета команды Джорджо Армани.

На исходе второй четверти Хайнс показал свой класс. Забил с фолом в фирменном проходе (через Эрика), в следующей атаке накрыл нигерийца под своим кольцом, возглавил контратаку и выдал идеальный пас на Родригеса. Чачо забросил трехочковый, закрепив лидерство своей команды (37:32). Ветераны «Милана» не жалели себя, впрочем, как и игроки ЦСКА, но по накалу игра точно не соответствовала финальной стадии сезона.

Тренеры применяли широкую ротацию (за первую четверть использовали по 10 игроков), давая вдоволь поиграть резервистам. У ЦСКА игровое время получил Александр Хоменко, у «Милана» Джереми Эванс и Риккардо Мораскини. Последний забил два трехочковых, но быстро был вновь отправлен Мессиной на скамейку. У ЦСКА лучшими были Лундберг и Шенгелия. А вот Клайберн, похоже, не отошел от поражения в полуфинале. Уилл не отметился результативными действиями в этом матче, а его команда ушла на перерыв, проигрывая «-6».

Токо и характер

В третьей четверти пару раз классно сыграл Хиллиард. Как же этих действий не хватало в полуфинале, где Даррен просто растворился на паркете (остался без результативных действий за 17 минут). А Шенгелия наконец-то показал, за что за него заплатили 1 миллион евро. Токо показал настоящие лидерские качества, забил шикарный данк через Хайнса и был хорош в защите.

До поры до времени действия грузинского форварда помогали ЦСКА оставаться в игре, но в начале заключительной десятиминутки итальянцы совершили мощный рывок. Забили пять трехочковых (у москвичей ноль) и получили преимущество в 12 очков. Итудис поговорил с арбитром и получил технический. Казалось, что на этом игру можно было заканчивать. Но ЦСКА вновь показал бойцовские качества в Кельне. Курбанов, Ухов и Лундберг забросили по дальнему броску, Шенгелия здорово прошел под кольцо. ЦСКА все-таки в концовку («-6»), но трехочковый Мицова поставил крест на надеждах совершить камбэк.

ЦСКА покидает Германию с двумя поражениями, но в любом случае заслуживает самых теплых слов за этот сезон. Несмотря на многочисленные проблемы армейцы вышли в «Финал четырех» в девятый раз подряд. Такой стабильностью не может похвастаться ни один гранд европейского баскетбола. А в полуфинале едва не наказали «Анадолу Эфес» со звездами первой величины.