Игроки «Рубина» приступят к тренировкам 15 июня
18:21
Основной состав «Рубина» соберется после отпуска 15 июня в Казани и приступит к тренировкам на своей клубной базе, сообщает сайт казанцев.
В ходе подготовки к сезону 2021/22 команда проведет несколько товарищеских матчей и примет участие в Кубке «Матч Премьер» — турнир пройдет в июле в Москве.
Подробная информация о датах контрольных игр и соперниках будет опубликована позднее.
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