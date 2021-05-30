Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Игроки «Рубина» приступят к тренировкам 15 июня

18:21
Теги:

Основной состав «Рубина» соберется после отпуска 15 июня в Казани и приступит к тренировкам на своей клубной базе, сообщает сайт казанцев.

В ходе подготовки к сезону 2021/22 команда проведет несколько товарищеских матчей и примет участие в Кубке «Матч Премьер» — турнир пройдет в июле в Москве.

Подробная информация о датах контрольных игр и соперниках будет опубликована позднее.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия уступила Японии на тай-брейке в мужской Лиге наций
Российский вратарь-дебютант продолжает покорять НХЛ. Он проиграл первый матч «Бостону», но все равно был лучшим
Швейцария — Россия: все голы матча чемпионата мира
«Красивые персики». Фигуристка Нугуманова показала фото в купальнике из бассейна

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Баскетбольная Евролига 2020/21 — Финал четырех: расписание и результаты, новости и обзоры матчей ЦСКА