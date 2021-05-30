Игроки «Рубина» приступят к тренировкам 15 июня

Основной состав «Рубина» соберется после отпуска 15 июня в Казани и приступит к тренировкам на своей клубной базе, сообщает сайт казанцев.

В ходе подготовки к сезону 2021/22 команда проведет несколько товарищеских матчей и примет участие в Кубке «Матч Премьер» — турнир пройдет в июле в Москве.

Подробная информация о датах контрольных игр и соперниках будет опубликована позднее.