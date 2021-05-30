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Шенгелия поделился мнением о поражении ЦСКА в матче за третье место «Финала четырех» Евролиги

22:37
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Форвард ЦСКА Торнике Шенгелия прокомментировал поражение команды от «Милана» в матче за третье место Евролиги (73:83).

«Это не тот результат, на который мы рассчитывали по дороге сюда, но я горжусь своей командой, учитывая то, через какие проблемы мы прошли в этом сезоне. Мы смогли объединиться и бились до конца. Даже в предыдущей игре, где мы отыграли 21 очко. Бились, верили в себя до конца, и это и есть что-то хорошее, что можно вынести из этого «Финала четырех», - приводит слова баскетболиста ТАСС.

Шенгелия стал самым результативным игроком встречи. У него в активе 18 очков.

В полуфинале турнира ЦСКА уступил «Эфесу» со счетом 86:89. В финальном матче турецкий клуб сегодня, 30 мая, сыграет с «Барселоной».

 

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11512195

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Материалы сюжета: Баскетбольная Евролига 2020/21 — Финал четырех: расписание и результаты, новости и обзоры матчей ЦСКА