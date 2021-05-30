Шенгелия поделился мнением о поражении ЦСКА в матче за третье место «Финала четырех» Евролиги
Форвард ЦСКА Торнике Шенгелия прокомментировал поражение команды от «Милана» в матче за третье место Евролиги (73:83).
«Это не тот результат, на который мы рассчитывали по дороге сюда, но я горжусь своей командой, учитывая то, через какие проблемы мы прошли в этом сезоне. Мы смогли объединиться и бились до конца. Даже в предыдущей игре, где мы отыграли 21 очко. Бились, верили в себя до конца, и это и есть что-то хорошее, что можно вынести из этого «Финала четырех», - приводит слова баскетболиста ТАСС.
Шенгелия стал самым результативным игроком встречи. У него в активе 18 очков.
В полуфинале турнира ЦСКА уступил «Эфесу» со счетом 86:89. В финальном матче турецкий клуб сегодня, 30 мая, сыграет с «Барселоной».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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