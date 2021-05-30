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ЦСКА проиграл «Милану» в матче за третье место «Финала четырех» Евролиги

20:20
30 мая. Кельн. «Милан» — ЦСКА — 83:73. Фото Reuters
30 мая. Кельн. «Милан» — ЦСКА — 83:73. Фото Reuters
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ЦСКА проиграл «Милану» (73:83) в матче за третье место Евролиги. «Финал четырех» в этом году проходит в Кельне.

Самым результативным игроком встречи стал форвард армейцев Торнике Шенгелия, в активе которого 18 очков. В составе победителей по 14 очков набрали Владимир Мицов и Серхио Родригес.

Напомним, в полуфинале турнира ЦСКА уступил «Анадолу Эфес» со счетом 86:89. В финальном матче «Финала четырех» турецкий клуб сегодня, 30 мая, сразится с «Барселоной».

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Матч за 3-е место

«Милан» (Италия) — ЦСКА (Россия) — 83:73 (20:23, 20:11, 20:23, 23:16)

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Материалы сюжета: Баскетбольная Евролига 2020/21 — Финал четырех: расписание и результаты, новости и обзоры матчей ЦСКА