ЦСКА проиграл «Милану» в матче за третье место «Финала четырех» Евролиги
ЦСКА проиграл «Милану» (73:83) в матче за третье место Евролиги. «Финал четырех» в этом году проходит в Кельне.
Самым результативным игроком встречи стал форвард армейцев Торнике Шенгелия, в активе которого 18 очков. В составе победителей по 14 очков набрали Владимир Мицов и Серхио Родригес.
Напомним, в полуфинале турнира ЦСКА уступил «Анадолу Эфес» со счетом 86:89. В финальном матче «Финала четырех» турецкий клуб сегодня, 30 мая, сразится с «Барселоной».
Баскетбол
Евролига
Матч за 3-е место
«Милан» (Италия) — ЦСКА (Россия) — 83:73 (20:23, 20:11, 20:23, 23:16)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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