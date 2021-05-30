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Хэкетт не сыграет в матче против «Милана»

18:19
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Баскетболист ЦСКА Дэниэл Хэкетт пропустит предстоящий матч за третье место в Евролиге против «Милана». Тренерский штаб принял решение предоставить ему отдых, сообщает пресс-служба клуба.

ЦСКА в пятницу в Кельне со счетом 86:89 уступил турецкому клубу «Анадолу Эфес» в полуфинале Евролиги.

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