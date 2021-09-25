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Вторые спринт-гонки «Формулы-2» и «Формулы-3» в Сочи отменили

13:41

Вторые спринт-гонки «Формулы-2» и «Формулы-3» в рамках «Гран-при России» отменены, сообщают пресс-службы обеих гоночных серий.

Изменения в расписании связаны с погодными условиями в Сочи, где проводится текущий этап. Из-за сильного дождя принято решение оставить в программе субботы лишь первый спринт «Формулы-2», который уже дважды был перенесен и должен состояться в 16.45 (мск) в случае, если квалификация «Формулы-1» (начало — в 15.00) пройдет в срок.

Главные гонки «Формулы-2» и «Формулы-3» состоятся по расписанию в воскресенье, 26 сентября. Заезд «Формулы-3» запланирован на 9.55 (мск), «Формула-2» должна провести свою гонку в 11.20 (мск).

«Гран-при России» проходит с 24 по 26 сентября на автодроме в Сочи.

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Иван Торопцев все материалы автора

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