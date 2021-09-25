Первая гонка «Формулы-2» в Сочи перенесена на 16.45

Первая гонка этапа «Формулы-2» в Сочи перенесена на 16.45 (мск), сообщает журналист Люк Смит.

Изначально заезд должен был состояться в 10.30 (мск), но он был перенесен из-за сильного дождя. Изначально планировалось, что гонку удастся провести вместо второго спринта «Формулы-3» в 13.40, но позднее Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила, что до квалификации «Формулы-1», назначенной на 15.00, гоночные сессии на трассе в Сочи проводиться не будут. Первый спринт «Формулы-2» состоится лишь в том случае, если квалификация «Формулы-1» пройдет вовремя.

F2 race is now scheduled for 1645 local time in Russia, so 45 mins after F1 qualy finishes (if it runs to the planned time) — Luke Smith (@LukeSmithF1) September 25, 2021

«Гран-при России» проходит с 24 по 26 сентября.