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Мазепин занял 19-е место в квалификации на «Гран-при России»

15:25

Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин занял 19-е место по итогам квалификации в рамках «Гран-при России».

Россиянин не смог выйти во второй сегмент квалификации и показал худший результат среди всех пилотов, которые выезжали на трассу. Мазепин опередил лишь Макса Ферстаппена («Ред Булл»), который не стал устанавливать время в квалификации, поскольку он будет стартовать в гонке с последнего места из-за штрафа за замену двигателя. Отметим, что Мазепин стартует в завтрашней гонке с 18-го места благодаря тому, что 19-ю строчку из-за штрафа за замену двигателя займет Шарль Леклер («Феррари»).

Помимо Мазепина и Ферстаппена, во второй сегмент квалификации не смогли выйти Кими Райкконен (16-е место, «Альфа Ромео»), Мик Шумахер (17-е место, «Хаас») и Антонио Джовинацци (18-е место, «Альфа Ромео»).

«Гран-при России» проходит с 24 по 26 сентября на автодроме в Сочи. Гонка состоится завтра, 26 сентября, начало — в 15.00 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора

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