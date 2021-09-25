Мазепин занял 19-е место в квалификации на «Гран-при России»

Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин занял 19-е место по итогам квалификации в рамках «Гран-при России».

Россиянин не смог выйти во второй сегмент квалификации и показал худший результат среди всех пилотов, которые выезжали на трассу. Мазепин опередил лишь Макса Ферстаппена («Ред Булл»), который не стал устанавливать время в квалификации, поскольку он будет стартовать в гонке с последнего места из-за штрафа за замену двигателя. Отметим, что Мазепин стартует в завтрашней гонке с 18-го места благодаря тому, что 19-ю строчку из-за штрафа за замену двигателя займет Шарль Леклер («Феррари»).

Помимо Мазепина и Ферстаппена, во второй сегмент квалификации не смогли выйти Кими Райкконен (16-е место, «Альфа Ромео»), Мик Шумахер (17-е место, «Хаас») и Антонио Джовинацци (18-е место, «Альфа Ромео»).

Q1 CLASSIFICATION ??



Mercedes top of the pile, as Verstappen exits early due to Sunday's grid penalty #RussianGP #F1 pic.twitter.com/vFQ7ekByP6 — Formula 1 (@F1) September 25, 2021

«Гран-при России» проходит с 24 по 26 сентября на автодроме в Сочи. Гонка состоится завтра, 26 сентября, начало — в 15.00 (мск).