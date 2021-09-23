Мик Шумахер уверен, что «Хаас» сможет бороться за очки в следующем сезоне

Пилот «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал продление контракта с американской командой.

«Быть частью «Формулы-1» — моя мечта. Первый год в «Хаасе» стал для меня увлекательным и познавательным, уверен, что смогу перенести накопленный опыт в следующий сезон. Новый регламент и амбиции «Хааса», а также поддержка «Феррари» внушают веру в то, что в 2022 году мы станем более конкурентоспособными и сможем бороться за очки. Я вижу себя частью команды, которая становится сильнее, и сделаю все, чтобы помочь команде сделать шаг вперед. И наконец, хотел бы поблагодарить академию «Феррари» за доверие и поддержку, которые я чувствую на протяжении многих лет», — приводит официальный сайт «Хааса» слова Шумахера.

Сегодня, 23 сентября, «Хаас» объявил о продлении контрактов с Миком Шумахером и его партнером по команде Никитой Мазепиным.