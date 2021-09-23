Риккьярдо намерен развить в Сочи свой успех после победы в Монце

Пилот «Макларена» Даниэль Риккьярдо заявил, что хочет развить свой успех после победы на «Гран-при Италии».

«Мне все еще приятно от того, что я вернулся на подиум. Нельзя представить более отличного завершения серии из трех этапов подряд. Я определенно насладился моментом победы, но теперь пора сосредоточиться на Сочи. Я хочу развить свой успех в Италии и буду стараться набрать как можно больше очков, чтобы продолжить борьбу с конкурентами», — приводит Planet F1 слова Риккьярдо.

Риккьярдо одержал победу на «Гран-при Италии» две недели назад, его партнер Ландо Норрис занял вторую строчку.

«Гран-при России» пройдет с 24 по 26 сентября на автодроме в Сочи.